INTERVISTE
Gravina: “Lotito? Non servo io, parla l’insoddisfazione del popolo laziale”
Il presidente uscente della FIGC, Gabriele Gravina, in una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport, tra i vari argomenti trattati ha parlato anche del presidente della Lazio Claudio Lotito: ecco le sue parole.
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Le parole di Gravina su Lotito nell’intervista sulla FIGC
“I fatti di questi giorni e l’insoddisfazione del popolo laziale raccontano molto più di quanto potrei dire io”. Questo il pensiero dell’ormai ex presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, sul momento della Lazio e il presidente Lotito.
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