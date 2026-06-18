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INTERVISTE

Gravina: “Lotito? Non servo io, parla l’insoddisfazione del popolo laziale”

Published

1 ora ago

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Gabriele Gravina

Il presidente uscente della FIGC, Gabriele Gravina, in una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport, tra i vari argomenti trattati ha parlato anche del presidente della Lazio Claudio Lotito: ecco le sue parole.

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Le parole di Gravina su Lotito nell’intervista sulla FIGC

“I fatti di questi giorni e l’insoddisfazione del popolo laziale raccontano molto più di quanto potrei dire io”. Questo il pensiero dell’ormai ex presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, sul momento della Lazio e il presidente Lotito.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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