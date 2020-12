Tempo di lettura: < 1 minuto

GRAVINA PAOLO ROSSI – Nel cuore della notte è venuto a mancare, a 64 anni, un campione del calcio italiano e mondiale, Paolo Rossi. La notizia ha sconvolto il mondo sportivo e non solo. In giornata ha preso parola anche il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che ha esposto la sua profonda tristezza per la morte dell’ex attaccante della nazionale italiana.

Le parole di Gravina

“La scomparsa di Pablito è un altro dolore profondo, una ferita al cuore di tutti gli appassionati e sarà difficile da rimarginare. Perdiamo un amico e un’icona del nostro calcio che ha trascinato al successo, con i suoi gol, la Nazionale dell’82, ha preso per mano un intero Paese che ha gioito in piazza, per lui e con lui. Ha legato in maniera indissolubile il suo nome all’Azzurro e ha ispirato, col suo stile di gioco, numerosi attaccanti delle generazioni future”.

