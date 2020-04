Tempo di lettura: < 1 minuto

NEWS DELLA GIORNATA – Ancore emergenza in Italia e nel mondo a causa del Covid-19. Il Presidente della FIGC Gabriele Gravina vuole però portare a termine la stagione. Al suo fianco si schiera Arturo Diaconale, che nel frattempo ha fatto pace con il Prof. Rezza.

Il mondo Lazio

Resta vigile sul mercato il DS biancoceleste Igli Tare: oltre all’arrivo di Gonzalo Escalante si lavora per portare a Roma anche Hagi. In uscita, invece, si registra ancora un forte interesse da parte del Barcelona per Luiz Felipe, che la Lazio sta cercando di blindare. Acerbi e Ciro Immobile provano a tenere il morale alto e a concentrarsi nel caso si riprendesse il campionato. Inoltre, oggi si ricorda il primo gol in biancoceleste di Luis Alberto siglato tre anni fa nella sfida contro il Genoa. Ancora al lavoro per l’assegnazione dello Scudetto del 1915 l’avvocato Mignogna.

Le parole di oggi

Continuano le polemiche per la ripresa della Serie A. Tra tutte, spunta un’altra dichiarazione di Cellino, il quale non vuole riprendere il campionato. Ferrero, invece, si schiera al fianco di Claudio Lotito. Tra gli ex biancocelesti sono intervenuti Ballardini, Marchegiani e Zauri che hanno rivissuto i momenti trascorsi a Roma ed esaltato la squadra attuale. Tra chi sogna di vestire la maglia biancoceleste c’è Karo, mentre Marica, l’ex attaccante della Romania, sostiene che la Lazio non sia il palcoscenico ideale per Hagi. Nel frattempo la Juventus fa sapere che Rugani e Matuidi sono effettivamente guariti dal coronavirus, mentre il Parma ha deciso di tagliare una mensilità ai propri calciatori. Tra gli altri hanno esaltato le potenzialità della Lazio anche Asprilla, Orsini e Di Gennaro. Infine, l’ex agente di Ronaldo, Branchini, ha rivissuto alcuni trascorsi tra cui anche la pressione della Lazio per acquistare il giocatore brasiliano.

