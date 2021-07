Gravina: “Lazio e Salernitana d’ora in poi sono due entità ben separate”

- Advertisement -

SALERNITANA GRAVINA FIGC – Gabriele Gravina rassicura la città di Salerno. La Figc ha accettato il trust proposto e grazie a questa autorizzazione il club ha potuto iscriversi al prossimo campionato di Serie A. Intervenuto a “La Città” il presidente della Figc ha analizzato la situazione che riguarda le sorti della Salernitana.

L’avviso di Gravina

“Assecondiamo la proposta di trust ma saremo molto attenti e vigili, per evitare che tutto quanto non si trasformi in una violazione del principio di indipendenza e influenza gestionale. C’è il termine, entro sei mesi la Salernitana deve cambiare proprietario tramite trustee. Se questo non avviene la Salernitana sarà esclusa dal campionato di Serie A. Va rispettato il principio di indipendenza o influenza decisionale”.