Tempo di lettura: 2 minuti

GRAVINA SERIE A – L’emergenza Coronavirus che sta sconvolgendo tutto il mondo ha fatto saltare i piani anche dei vertici calcistici europei. Lo stop alle manifestazioni sportive porta con sé una serie di incognite che mai, prima di adesso, le istituzioni del calcio si erano trovate ad affrontare. La Serie A è stata sospesa e da giorni tengono banco diverse proposte su come far procedere le attività una volta che la pandemia si sarà ridimensionata. A questo proposito Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto sulle pagine del Corriere dello Sport per fare chiarezza. Ecco le sue parole.

Le priorità

Cosa salvare, Europei, campionato o Coppe? Lo decidiamo martedì, ma l’evoluzione dell’epidemia ci coinvolge tutti allo stesso modo. Nessuno può pensare che questo sia un problema italiano, siamo solo avanti di due settimane rispetto al resto d’Europa. Tutti dobbiamo mettere prima la salute e far prevalere il buon senso, e il buon senso dice che difendere un grande evento europeo sarebbe un errore strategico.

Play off o niente Scudetto?

Campionato fino a luglio? Abbiamo una dead line il 30 giugno. Scadono contratti, assicurazioni, licenze. Finisce l’anno calcistico. Per concludere i tredici turni mancanti della Serie A servono dai 45 ai 60 giorni. In due mesi portiamo tutto a termine con certezza. Se pure iniziamo a maggio si può fare. Tutti pensano che l’unico problema sia assegnare lo scudetto. Dobbiamo stabilire chi va in Champions e in Europa League, chi retrocede in B, chi sale in A. In via teorica si potrebbe non assegnare il titolo, ma tutto il resto si deve stabilire. Non tutti sono d’accordo con l’ipotesi playoff e playout? Mi pare normale. Chi punta a vincere o a salvarsi preferirebbe giocarle tutte, e ha ragione. Ma in questo momento nessuno ha la certezza di poter fare una cosa piuttosto che un’altra. Ho detto a tutte le Leghe: fate le vostre proposte, discutiamo. Le regole vanno fissate subito, prima di cominciare a giocare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.