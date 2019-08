FIGC INTERVISTA GRAVINA – Il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Uno in merito al momento attuale del calcio in Italia. Il numero uno della Federazione ha commentato anche la prima giornata di campionato e la bella vittoria della Lazio sul campo della Sampdoria.

Gravina: “Il campionato sarà avvincente”

“È stato un inizio in linea con quello che ci potevamo aspettare. Il campionato si presenta molto avvincente, la Lazio ha fatto bene, Roma e Milan meno. La Juventus è stata la solita, mentre il Napoli è stato straordinario in quanto a intensità. Stasera poi vedremo la nuova Inter di Conte. Peccato per ciò che è successo con gli arbitri”.

Gravina: “Tutto è migliorabile, giornata non positiva per gli arbitri”

“Tutto è migliorabile e stiamo lavorando per questo. Ho già preannunciato che sarà mia intenzione presentare una riorganizzazione della CoViSoc. Arbitri? È stata una giornata non positiva al 100%. Dobbiamo migliorare, è in atto un ricambio generazionale e le nuove regole devono essere assimilate. Gli errori sono criticabili, sempre nell’ambito del rispetto”.