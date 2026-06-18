La Lazio guarda in casa del Manchester City: piace il giovane Gray

Nonostante le difficoltà la Lazio punta a sbloccare il proprio calciomercato, e quello di Charlie Gray del Manchester City è il nome nuovo accostato al club biancoceleste. Il giovane centrocampista inglese può lasciare la Premier League già quest’estate.

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Calciomercato, la Lazio riparte da Gray del Manchester City: costi, formula e tutti gli aggiornamenti

Con la partenza di Toma Basic, destinato a passare ufficialmente al Venezia alla scadenza del contratto prevista per il prossimo 30 giugno, nel centrocampo della Lazio è rimasto un vuoto, il club capitolino sta perciò valutando nuovi innesti nonostante il calciomercato a saldo zero. L’ultimo nome di grido, stando a quanto fatto emergere dal giornalista inglese Pete O’Rourke, sarebbe quello di Charlie Gray, giovane centrocampista cresciuto nel vivaio del Manchester City oggi apparentemente pronto per il grande salto. Secondo l’addetto ai lavori, la società capitolina sarebbe tra le maggiori estimatrici del classe 2006 che, tuttavia, ha attirato su di sé l’interesse anche da parte di altri club. Subito dopo la Lazio, infatti, anche il Feyenoord, che di giovani talenti è sempre a caccia, pare gli abbia messo gli occhi addosso.

Chi è Charlie Gray, talento del Manchester City in orbita Lazio

Charlie Gray, come detto, è nato nel 2006 ed è originario proprio della città di Manchester. Centrocampista agile e bravo con i piedi che ha già avuto la fortuna di esordire, in EFL Cup durante l’ultima stagione, con la prima squadra di Pep Guardiola. Tuttavia, sono state le ottime prestazioni offerte con le giovanili del City, club al quale ha finora dedicato tutta la sua ancora breve carriera, che hanno spinto i club in giro per l’Europa a fare di lui un obiettivo per il prossimo calciomercato. La Lazio se vorrà chiudere il colpo ed evitare di dare vita ad una vera e propria asta, dovrà essere perciò brava ad accorciare i tempi della trattativa, non proprio la specialità dei biancocelesti. Dopo la trattativa per Bruno Galassi il club biancoceleste sogna ora di chiudere anche l’affare inglese.

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