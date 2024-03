Tempo di lettura: < 1 minuto

GRAZIANI IMMOBILE CASTELLANOS LAZIO- Ciccio Graziani ha parlato a Rai Radio Due durante la trasmissione Campioni del Mondo di Ciro Immobile e del possibile dualismo con Castellanos

Le parole di Ciccio Graziani

"Perché Sarri non fa giocare Castellanos in coppia con Immobile? Potrebbe essere una soluzione per fare più gol. Con i cinque cambi si può cambiare anche modulo a gara in corso”.