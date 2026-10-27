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Graziani: “Questa Lazio merita un grande pubblico, stupisce che i tifosi non lo capiscano”

Published

2 ore ago

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Graziani Lazio protesta tifosi parole

L’ex calciatore Francesco “Ciccio” Graziani, ospite de La Domenica Sportiva, ha commentato il momento della Lazio, soffermandosi sulle qualità di Nuno Tavares e sulla protesta dei tifosi biancocelesti nelle gare casalinghe.

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Le parole di Graziani sulla Lazio e la protesta dei tifosi

Tavares quando parte su quella fascia ha una una potenza fisica e una velocità dirompente. Peccato perché in casa giochi quasi a porte chiuse, se non ci fossero quei pochi appassionati che continuano ancora a seguire questa squadra, a dargli un po’ di coraggio. Stupisce ancora una volta il fatto che il pubblico non si voglia rendere conto che questa è una squadra, che quest’anno potrebbe davvero regalare grandi soddisfazioni e meriterebbe sicuramente il pubblico delle grandi occasioni. Però evidentemente non c’è ancora questa opportunità di rivedere la gente allo stadio in casa. Almeno vanno fuori casa e già questo è un dato di fatto importante. Credo che la Lazio e il Frosinone siano, credo, le realtà più belle di queste otto giornate del nostro campionato”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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