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Graziani: “Lazio un’orchestra perfetta, può anche sognare”
Francesco Graziani, per tutti “Ciccio” Graziani, durante la trasmissione La Domenica Sportiva, ha esaltato il momento della Lazio e dell’obiettivo che può raggiungere. Ecco le sue parole.
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Le parole di Graziani sulla Lazio
“La Lazio non ha limiti in questo momento. Ha un obiettivo: fare il meglio che si possa fare. Fino ad oggi è la squadra più bella, quella che sta giocando un bellissimo calcio e, in alcuni momenti, addirittura il calcio migliore. Ci sono altre squadre che stanno giocando altrettanto bene, però è prima in classifica e dopo dieci giornate non sei primo per caso. Vedo che c’è un ambiente molto bello, si allenano tutti bene: in questo momento la Lazio è un’orchestra perfetta“.
Graziani sugli obiettivi dei biancocelesti
“Oggi si può pensare a qualsiasi tipo di obiettivo, rimanendo con i piedi per terra, ma si può anche un po’ sognare, perché no? Questa classifica e questi risultati danno più autostima, più entusiasmo e ti portano a fare la corsa in più, il sacrificio in più anche per un compagno. La Lazio sta recuperando anche giocatori importanti, come Danilo Cataldi, che darà un grande apporto a questa squadra. E soprattutto facciamo i complimenti al presidente e al direttore sportivo”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|28
|10
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|24
|10
|4
|Como
|23
|10
|5
|Milan
|21
|10
|6
|Frosinone
|20
|10
|7
|Juventus
|17
|10
|8
|Napoli
|14
|10
|9
|Bologna
|14
|10
|10
|Torino
|13
|10
|11
|Genoa
|13
|10
|12
|Cagliari
|13
|10
|13
|Atalanta
|11
|9
|14
|Lecce
|9
|9
|15
|Sassuolo
|8
|9
|16
|Monza
|7
|10
|17
|Fiorentina
|5
|9
|18
|Parma
|5
|9
|19
|Udinese
|5
|10
|20
|Venezia
|3
|10
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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