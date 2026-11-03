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Graziani: “Lazio un’orchestra perfetta, può anche sognare”

Published

3 ore ago

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Graziani Intervista Lazio Obiettivi

Francesco Graziani, per tutti “Ciccio” Graziani, durante la trasmissione La Domenica Sportiva, ha esaltato il momento della Lazio e dell’obiettivo che può raggiungere. Ecco le sue parole.

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Le parole di Graziani sulla Lazio

“La Lazio non ha limiti in questo momento. Ha un obiettivo: fare il meglio che si possa fare. Fino ad oggi è la squadra più bella, quella che sta giocando un bellissimo calcio e, in alcuni momenti, addirittura il calcio migliore. Ci sono altre squadre che stanno giocando altrettanto bene, però è prima in classifica e dopo dieci giornate non sei primo per caso. Vedo che c’è un ambiente molto bello, si allenano tutti bene: in questo momento la Lazio è un’orchestra perfetta“.

Graziani sugli obiettivi dei biancocelesti

“Oggi si può pensare a qualsiasi tipo di obiettivo, rimanendo con i piedi per terra, ma si può anche un po’ sognare, perché no? Questa classifica e questi risultati danno più autostima, più entusiasmo e ti portano a fare la corsa in più, il sacrificio in più anche per un compagno. La Lazio sta recuperando anche giocatori importanti, come Danilo Cataldi, che darà un grande apporto a questa squadra. E soprattutto facciamo i complimenti al presidente e al direttore sportivo”.

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