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Probabili formazioni Grecia Italia: pronto un clamoroso debutto
Dopo la vittoria dell’Italia contro il Lussemburgo nella prima amichevole, mister Baldini vuole andare a caccia del bis contro la Grecia: ecco riportate le probabili formazioni della sfida, in programma domenica 7 giugno alle ore 21:00 a Creta.
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Le probabili formazioni di Grecia Italia
La probabile formazione della Grecia contro l’Italia
- GRECIA (3-4-2-1): Tzolakis; Retsos, Mavropanos, Koulierakis; Rota, Kourbelis, Zafeiris, Tsimikas; Tetteh, Tzolis; Pavlidis.
- Allenatore: Jovanovic.
Le possibili scelte di Baldini contro Jovanovic
- ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Fortini, Comuzzo, Mane, Ahanor; Pisilli, Lipani, Ndour; Fini, Esposito, Inacio.
- Allenatore: Baldini.
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