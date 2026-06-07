Connect with us

NOTIZIE

Probabili formazioni Grecia Italia: pronto un clamoroso debutto

Published

2 giorni ago

on

Silvio Baldini

Dopo la vittoria dell’Italia contro il Lussemburgo nella prima amichevole, mister Baldini vuole andare a caccia del bis contro la Grecia: ecco riportate le probabili formazioni della sfida, in programma domenica 7 giugno alle ore 21:00 a Creta.

Leggi anche: Vocalelli: “Lotito non può fare più niente, è finita”

Le probabili formazioni di Grecia Italia

La probabile formazione della Grecia contro l’Italia

  • GRECIA (3-4-2-1): Tzolakis; Retsos, Mavropanos, Koulierakis; Rota, Kourbelis, Zafeiris, Tsimikas; Tetteh, Tzolis; Pavlidis.
    • Allenatore: Jovanovic.

Le possibili scelte di Baldini contro Jovanovic

  • ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Fortini, Comuzzo, Mane, Ahanor; Pisilli, Lipani, Ndour; Fini, Esposito, Inacio.
    • Allenatore: Baldini.

@Copyright Lazionews.eu 

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

PIÙ LETTI