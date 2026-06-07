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Grecia-Italia 0-1: ancora una vittoria per i giovani di Baldini
La vittoria per 0-1 nella seconda e ultima amichevole estiva della Nazionale: i giovani dell’Italia scelti da Baldini, superano la Grecia con un altro gol di Pio Esposito, come riportato nel tabellino di seguito.
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Grecia – Italia, il tabellino dell’amichevole
- Grecia (3-4-2-1): Vlachodimos; Hatzidiakos, Koulierakis (46′ Rota), Retsos; Kyriakopoulos (62′ Tsimikas), Vagiannidis (76′ Tetteh), Mouzakitis (76′ Zafeiris), Triantis (62′ Androutsos); Tzolis (88′ Pavlidis), Masouras (62′ Kyziridis); Douvikas (88′ Kostoulas).
- Ct. Jovanović
- Italia (4-3-3): Donnarumma; Ahanor (46′ Mane), Comuzzo (55′ Reggiani), Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Lipani (74′ Dagasso), Ndour; Koleosho (87′ Faticanti), P.Esposito (87′ Camarda), Ekhator (46′ Fini , 74′ Favasuli).
- Ct. Baldini
- Arbitro: sig. Yigal Frid (Israele)
- Marcatori: 18′ Esposito (I.)
- NOTE
- Ammoniti: Lipani, Ahanor, Favasuli
- Espulsi: Reggiani
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