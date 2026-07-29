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Greco: “Società allo sbando! Senza soldi, credibilità e che incassa un no dopo l’altro”

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4 ore ago

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Greco attacco Lazio Lotito gestione

Il giornalista Stefano Greco, con un durissimo tweet apparso sul suo profilo X, ha criticato duramente la gestione della Lazio da parte di Lotito, parlando di una società senza soldi e che incassa no – in ultimo quello di Markmann – a ripetizione. Ecco le sue dichiarazioni.

Leggi anche: Giagoni: “Lotito alla Roma non sarebbe mai durato tutti questi anni, lo avrebbero sbranato vivo”

Le durissime parole di Greco sulla gestione della Lazio

“Società sempre più allo sbando! Senza soldi e senza più un briciolo di credibilità la Lazio elemosina calciatori in prestito e incassa un NO dopo l’altro anche da calciatori giovani e sconosciuti. O quasi”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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