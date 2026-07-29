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Greco: “Società allo sbando! Senza soldi, credibilità e che incassa un no dopo l’altro”
Il giornalista Stefano Greco, con un durissimo tweet apparso sul suo profilo X, ha criticato duramente la gestione della Lazio da parte di Lotito, parlando di una società senza soldi e che incassa no – in ultimo quello di Markmann – a ripetizione. Ecco le sue dichiarazioni.
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Le durissime parole di Greco sulla gestione della Lazio
“Società sempre più allo sbando! Senza soldi e senza più un briciolo di credibilità la Lazio elemosina calciatori in prestito e incassa un NO dopo l’altro anche da calciatori giovani e sconosciuti. O quasi”.
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