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Greco: “La Lazio ha una nuova proprietà che verrà annunciata a breve!”
Il giornalista Stefano Greco, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo X, ha annunciato che la Lazio – a stretto giro – avrà una nuova proprietà; la notizia si contrappone, quindi, alla smentita arrivata da Ilario Di Giovambattista.
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Le parole di Stefano Greco sulla cessione della Lazio
“Dopo una notte di trattative, la Lazio ha una nuova proprietà che verrà annunciata a breve, anche perché la notizia sta diventando di dominio pubblico. Una doppia proprietà, la più ricca della Serie A!”.
Redazione Lazionews.eu
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