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Greco: “La Lazio ha una nuova proprietà che verrà annunciata a breve!”

Published

13 ore ago

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Lotito e Pedro

Il giornalista Stefano Greco, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo X, ha annunciato che la Lazio – a stretto giro – avrà una nuova proprietà; la notizia si contrappone, quindi, alla smentita arrivata da Ilario Di Giovambattista.

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Le parole di Stefano Greco sulla cessione della Lazio

“Dopo una notte di trattative, la Lazio ha una nuova proprietà che verrà annunciata a breve, anche perché la notizia sta diventando di dominio pubblico. Una doppia proprietà, la più ricca della Serie A!”.

Redazione Lazionews.eu

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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