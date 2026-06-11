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Greco: “Non sono uno che scrive, e poi rinnega. Scriverò stasera, a Borsa chiusa”
Il giornalista Stefano Greco, dopo l’annuncio di un imminente passaggio di proprietà in casa Lazio con la cessione di Lotito, è tornato a tuonare su X, confermando ciò che aveva scritto e dichiarando che in serata – a Borsa chiusa – tornerà a scrivere: ecco le sue parole.
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Le parole di Greco sulle voci di cessione della Lazio
“Non sono mai scappato in vita mia e non sono uno che scrive e poi rinnega o corregge il tiro per salvarsi il deretano. E non lo farò nemmeno oggi. Non replico a chi mi offende senza conoscermi o a chi fa fotomontaggi con me dietro le sbarre. Scriverò stasera, a Borsa chiusa“.
Redazione Lazionews.eu
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