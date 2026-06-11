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Greco: “Non sono uno che scrive, e poi rinnega. Scriverò stasera, a Borsa chiusa”

Published

10 ore ago

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Claudio Lotito

Il giornalista Stefano Greco, dopo l’annuncio di un imminente passaggio di proprietà in casa Lazio con la cessione di Lotito, è tornato a tuonare su X, confermando ciò che aveva scritto e dichiarando che in serata – a Borsa chiusa – tornerà a scrivere: ecco le sue parole.

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Le parole di Greco sulle voci di cessione della Lazio

“Non sono mai scappato in vita mia e non sono uno che scrive e poi rinnega o corregge il tiro per salvarsi il deretano. E non lo farò nemmeno oggi. Non replico a chi mi offende senza conoscermi o a chi fa fotomontaggi con me dietro le sbarre. Scriverò stasera, a Borsa chiusa“.

Redazione Lazionews.eu

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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