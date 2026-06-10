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Greco: “La Lazio smentirà, ma le fonti che ho mi confermano tutto quello che ho scritto”
Il giornalista Stefano Greco, dopo l’annuncio di un imminente passaggio di proprietà con la cessione della Lazio da parte di Lotito, è tornato a tuonare su X confermando la notizia, a fronte di notizie di smentite: ecco le sue parole.
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Le parole di Stefano Greco sulle voci di cessione della Lazio
“Chiaramente, ho già messo in preventivo per domani la smentita della Lazio all’articolo di oggi. Ma le fonti che ho (e che ho risentito più volte) mi confermano tutte quello che ho scritto.
Sarà il tempo a dire come stanno le cose. Io oggi il letame me lo prendo, senza problemi!”.
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