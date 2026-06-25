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Greco: “Gattuso come Lotito e Fabiani, clausola squalificante anche per chi l’accetta”

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6 ore ago

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Greco Gattuso contratto Lotito Fabiani Lazio

Il giornalista Stefano Greco, in un post apparso sul suo profilo X, ha espresso una durissima critica rivolta a Gennaro Gattuso, colpevole a suo dire di aver accettato una clausola contrattualesqualificante” da parte di Lotito e Fabiani.

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La dura critica di Greco a Gattuso per aver accettato la clausola contrattuale

“Premesso che non do per scontato che ci sarà Gattuso in panchina ad agosto a Bologna, io questa volta non faccio distinguo tra lui, Lotito e Fabiani. Perché quella clausola di rinnovo è squalificante per chi l’ha proposta e per chi l’ha accettata”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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