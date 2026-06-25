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Greco: “Gattuso come Lotito e Fabiani, clausola squalificante anche per chi l’accetta”
Il giornalista Stefano Greco, in un post apparso sul suo profilo X, ha espresso una durissima critica rivolta a Gennaro Gattuso, colpevole a suo dire di aver accettato una clausola contrattuale “squalificante” da parte di Lotito e Fabiani.
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La dura critica di Greco a Gattuso per aver accettato la clausola contrattuale
“Premesso che non do per scontato che ci sarà Gattuso in panchina ad agosto a Bologna, io questa volta non faccio distinguo tra lui, Lotito e Fabiani. Perché quella clausola di rinnovo è squalificante per chi l’ha proposta e per chi l’ha accettata”.
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