Greco: “Irriducibili? Non si può scambiare una contestazione per estorsione!”

In un’intervista comparsa sulle colonne de Il Tempo, Stefano Greco ha parlato dell’assoluzione degli Irriducibili dal capo di accusa di estorsione, dell’acquisto della Reggina da parte di Lotito e della continua contestazione dei tifosi della Lazio nei confronti del loro presidente. Ecco le sue parole.

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Le parole di Greco nell’intervista sull’assoluzione degli Irriducibili e su Lotito presidente della Reggina

«È stato costruito un “castello accusatorio” che non aveva basi. Non si può scambiare una contestazione, prevista dalla Costituzione che consente ad ogni cittadino di esprimere il proprio pensiero, con un’associazione a delinquere o con una tentata estorsione. Le denunce di Lotito erano infondate, le prove erano costruite in casa. Inoltre la sentenza della Corte di Appello spazza via anche tutti gli avvisi di garanzia che sono stati spediti negli ultimi 12 mesi, recapitati pure a chi ha osato scrivere Libera la Lazio'”.

Su Lotito alla Reggina

“Spero possa trovarsi bene e decidere di portare avanti il suo progetto li. Non è uno sprovveduto né un incapace, non è un grande imprenditore perche ha lavorato sempre con gli appalti senza quindi rischi d’impresa, pero è stato bravo. A Salerno, seppur con i soldi della Lazio, ha fatto bene. E’ perfetto per una società di provincia o che non ha ambizioni europee. Con i mezzi finanziari che ha, non è adeguato nel calcio di oggi. Ha meno soldi dei proprietari di Venezia, Monza e ora anche del Frosinone. Servono 50 milioni per arrivare a fine stagione. La Lazio in questo momento non ha cassa.”

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