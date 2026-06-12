Greco: “Non esiste il tasto rewind, ho sbagliato. Sono colpevole e chiedo scusa”

Il giornalista Stefano Greco, che aveva annunciato a furor di popolo un imminente passaggio di proprietà in casa Lazio, smentito dai fatti, attraverso un articolo uscito sul suo blog, ha voluto chiedere scusa al popolo laziale, ammettendo il suo errore.

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Le scuse di Greco per la notizia sulla cessione della Lazio

“Nella vita, purtroppo, non esiste il tasto REWIND. Non si torna indietro, non si cancella niente, non si può correggere nulla se o quando si sbaglia qualcosa o quando le cose poi non vanno per il verso giusto”. Inizia così il lungo articolo di scuse di Stefano Greco, giornalista che aveva dato per fatto il passaggio della Lazio a Pignataro e Al-Thani.

“Non lo rifarei non perché […] ma per il semplice motivo che io con i sentimenti della gente non ci ho mai giocato. Ma quell’articolo di ieri ha creato nel mondo Lazio un crack, una sorta di frattura tra sogno e realtà che è più grave della delusione e/o della disillusione. E per questo, giusto o sbagliato che sia quello che c’era scritto (su questo ci torno dopo) ho SBAGLIATO. E sono COLPEVOLE. Senza SE e senza MA“.

Poi prosegue: “Ho sbagliato a dare tutto per fatto e chiuso entro fine settimana (anche se così mi è stato detto, con altri dettagli…), ma non rinnego nulla e dico che sarà il tempo a giudicare. Come sempre”. Poi conclude: “Se volete, odiate e insultate me, crocifiggetemi o esiliatemi dal mondo Lazio, ma anche se Lotito dopo finte mani tese riattacca con la solfa che la Lazio non è in vendita e che lui non se ne andrà mai, non smettete di sognare e di credere in un futuro diverso”.

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