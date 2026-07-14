Greenwood va al Fenerbahce, Roma beffata: ecco le cifre dell’accordo

Mason Greenwood, forse uno dei più grandi rimpianti del calciomercato della Lazio; trattato realmente o meno in passato ora poco importa, la notizia vera è che la Roma è stata beffata dal Fenerbahce. Il calciatore è già in Turchia, ecco le cifre dell’affare.

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Greenwood è del Fenerbahce, beffata la Roma: ecco le cifre dell’affare

AGGIORNAMENTO 14 LUGLIO – L’intesa tra Marsiglia e Fenerbahçe prevede un corrispettivo di 40 milioni di euro di parte fissa, ai quali potranno aggiungersi altri 2 milioni di bonus legati al rendimento del giocatore. Greenwood firmerà un contratto della durata di quattro anni con il club di Istanbul.

AGGIORNAMENTO 1 GIUGNO – La Juventus, senza Champions, continua a seguire l’inglese, che ora tenta anche la Roma, squadra che invece quella competizione la giocherà. Secondo Tuttosport, la prima scelta come esterno offensivo per Gasperini è proprio Mason Greenwood, ma i giallorossi hanno puntato anche Dodò della Fiorentina. La Roma, però, vuole prima chiudere i rinnovi di Mancini, Cristante e Pellegrini fino al 2029. Dybala viaggia verso il prolungamento biennale, con notevole riduzione dello stipendio dagli attuali 8 milioni più bonus a 2,5 milioni annui più premi.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport e rilanciato anche dal portale spagnolo Fichajes.com, Mason Greenwood nel prossimo calciomercato estivo potrebbe – per la prima volta in carriera – approdare in Serie A. Non alla Lazio, come paventato ormai qualche mercato fa, ma alla Juventus. La valutazione che il Marsiglia fa del fuoriclasse inglese è di circa 50 milioni di euro, ma il prezzo è trattabile.

La concorrenza, in ogni caso, è spietata. Sul calciatore ci sarebbe anche la concorrenza dell’Atletico Madrid in Spagna e del Borussia Dortmund in Germania, ma è chiaro che come prestigio internazionale la chiamata della Juventus avrebbe tutt’altro peso. Bisognerà vedere come evolverà la situazione nelle prossime settimane e se, soprattutto, il club francese lo lascerà partire.

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