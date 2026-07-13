Gregucci: “Non riconosco più la Lazio. Gattuso? E’ l’uomo giusto”

Raggiunto in un’intervista dai microfoni di Radiosei, Angelo Adamo Gregucci è convinto che Gennaro Gattuso possa essere l’allenatore giusto per questa Lazio, che meriterebbe un’immissione di capitali o la cessione per tornare là dove la storia le impone di stare. Ecco le parole dell’allenatore ed ex calciatore biancoceleste.

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Le parole di Gregucci nell’intervista su Gattuso e la Lazio

“Le motivazioni che hanno spinto Gattuso ad accettare la Lazio sono tutte in linea con il carattere ed il suo calcio di determinazione. Tutte in linea con il personaggio pulito, onesto e leale. Detto questo, la Lazio oggi è indecifrabile. Sta per compiersi una creatura che non riconosco. La Lazio del ‘Di padre in Figlio’, quella unita che affronta le difficoltà insieme, non la vedrò a breve. La mia visione-speranza è che l’estate potesse essere aperta da un aumento di capitale e da un mercato di rilancio e di sogni. Tutto questo non si è avverato ed allora bisogna che succeda qualcosa. Il nostro presidente deve seriamente iniziare a pensare di unire il popolo su un’altra dimensione. Fare due conti economici ed aprire alla cessione della società. Conoscono abbastanza bene il personaggio, tutto questo sarà molto complicato. Si sta configurando una Lazio che io non riconosco”.

Sulla scarsa competitività dei biancocelesti

“L’aspetto sportivo e tecnico è secondario. Ci sono nove squadre in questa Serie A che sono certamente più forti di noi. E ripeto, in questa Serie A che non è quella di Van Basten e Zico. Io non ci voglio stare così. Non solo mancano le risorse, ma tutti gli asset di un calcio logico, giovani promesse compreso”.

Sul bisogno di un’immissione di capitali

“Ho sperato quello che ho detto, in un’immissione fluida di capitali che avrebbero permesso di sapere dove investire. C’era una base, un presupposto. Capire in quel momento che c’era bisogno di aumentare la posta non era complicato. Devi avere visione, vedi le plusvalenze fatte dall’Atalanta negli ultimi 5 anni”.

Ancora su Gattuso

“Gattuso è abituato ad allenare nelle grandi difficoltà. In questo momento, in questo contesto, lui è aderente e coerente. Credo che la frase di presentazione di Fabiani fosse riferito a questo. Lui è un personaggio molto franco, qui non bisogna prendere in giro nessuno”.

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