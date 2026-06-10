Gregucci: “Stiamo vivendo momenti drammatici…”

L’ex calciatore biancoceleste Angelo Gregucci ha concesso un’intervista a Radiosei per dire la sua sul difficile momento che sta attraversando la Lazio come società.

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L’intervista di Gregucci sul delicato momento della Lazio

“Stiamo vivendo dei momenti drammatici. Io l’ho definita la sacra del masochista. Quando anche i tifosi che hanno vissuto momenti sportivi anche più difficili ti dicono che non andranno più allo stadio e non vogliono più parlare di Lazio, significa che siamo arrivati a un punto terribile. Abbiamo superato la fase della tristezza. Vuol dire che è successo qualcosa di grosso, davvero. L’unione c’è, ma non andare più allo stadio porta inevitabilmente dei danni alla bandiera. Non esiste società senza popolo e tifosi allo stadio. Le società che fanno letteratura, sono quelle gestite dai tifosi e dell’azionariato popolare. Io penso che il calcio futuro non sarà degli sceicchi, ma dell’azionariato popolare o comunque avrà questa idea di club”.

“La proprietà doveva scendere e parlare con il proprio popolo. Questo non è accaduto. Non si può rubare un sogno e il mercato a saldo zero fa esattamente questo. L’ideale sarebbe trovare un dialogo, ma che lo scenario sia compromesso è evidente. Non comunicano quale dovrebbe essere lo sviluppo e la visione. Vedo l’oblio, il totale buio. Certamente, per quanto sia un uomo pulito ed un personsaggio integro, non può essere un solo uomo, in questo caso Gattuso, a cambiare le sorti. La soluzione la vedo complicata, in particolare dal punto di vista dell’empatia e del rapporto tra le parti. L’unità Lotito l’ha creata, mettendoci tutti dall’altra parte”.

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