Gregucci: “Piccoli non è da Lazio. Nuno Tavares? Ha dei limiti fisici”

Angelo Gregucci è intervenuto a Radio FirenzeViola durante “Viola amore mio” per parlare di attualità legata alla Fiorentina, ma in qualche modo collegata anche alla Lazio: ecco i pareri su Piccoli e Nuno Tavares.

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Le parole di Gregucci nell’intervista sulla Lazio

Gregucci su Nuno Tavares

“Ne ho visti due, i primi mesi in Italia a campo aperto rompeva difese furono perciò devastanti. Fece la differenza nel girone di Europa League con Baroni. Poi ha inanellato una serie di infortuni muscolari, dopo la terza si pensò che avesse limiti fisici appunto. Però io me lo ricordo per 4 mesi così”.

Gregucci su Piccoli

“Io alla Lazio non lo prenderei. Con rispetto per la viola, qui a Roma c’è tumulto nei tifosi della Lazio con i tifosi in grande rottura. Piccoli deve fare esperienza e deve trovare una squadra che lo faccia crescere ed ora la Lazio non è la squadra adatta. Giocare nella Fiorentina e nella Lazio ci vuole qualcosa di più. La Lazio deve fare un mercato a zero e dunque la vedo dura, ci sarà una manifestazione anche stasera, venire ora la Lazio psicologicamente non è la scelta più opportuna”.

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