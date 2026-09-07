Gregucci: “Lotito non è il presidente dei tifosi, serve qualcosa di clamoroso”

Nuovo intervento a tinte biancocelesti per l’ex Lazio Angelo Gregucci che, in questa sua intervista rilasciata nelle trasmissioni di Radiosei, ha parlato dell’avvio di stagione del club soffermandosi sul momento che stanno vivendo i tifosi: con Claudio Lotito è scontro totale ormai.

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Le parole di Gregucci nell’intervista sulla Lazio di Lotito

“Udinese avversario temibile per fisicità, però che la Lazio possa però fare risultato ad Udinese. In Coppa Italia brutta botta, essere eliminati ad agosto è stata una botta che abbiamo subito ma ho visto una reazione. Per dire che identità ha la Lazio è presto ma in alcuni ruoli vedo dei giocatori importanti. Vivremo un anno difficile soprattutto per quanto riguarda l’identità. Lotito non è il presidente dei tifosi della Lazio quindi o accade qualcosa di clamoroso oppure il nostro sarà un campionato annacquato. Qui c’è un pompiere che al minimo entusiasmo spegne la scintilla”.

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