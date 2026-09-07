Connect with us

INTERVISTE

Gregucci: “Lotito non è il presidente dei tifosi, serve qualcosa di clamoroso”

Published

5 ore ago

on

Gregucci intervista Lotito Lazio

Nuovo intervento a tinte biancocelesti per l’ex Lazio Angelo Gregucci che, in questa sua intervista rilasciata nelle trasmissioni di Radiosei, ha parlato dell’avvio di stagione del club soffermandosi sul momento che stanno vivendo i tifosi: con Claudio Lotito è scontro totale ormai.

LEGGI ANCHE: Gattuso: “Lotito? Un rapporto pane al pane, vino al vino”

Le parole di Gregucci nell’intervista sulla Lazio di Lotito

“Udinese avversario temibile per fisicità, però che la Lazio possa però fare risultato ad Udinese. In Coppa Italia brutta botta, essere eliminati ad agosto è stata una botta che abbiamo subito ma ho visto una reazione. Per dire che identità ha la Lazio è presto ma in alcuni ruoli vedo dei giocatori importanti. Vivremo un anno difficile soprattutto per quanto riguarda l’identità. Lotito non è il presidente dei tifosi della Lazio quindi o accade qualcosa di clamoroso oppure il nostro sarà un campionato annacquato. Qui c’è un pompiere che al minimo entusiasmo spegne la scintilla”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

La nostra redazione nasce nel 2011, per la grande immensa passione per la Lazio che ci ha sempre guidato dalla nascita. Il nostro obiettivo è quello di rendere l'informazione biancoceleste libera da ogni tipo di commento e di opinione personale. A noi piace fare i 'cronisti', raccontare quello che vediamo, quello che ci viene detto attraverso le nostre esclusive, approfondire ogni tematica riguardante la prima squadra della Capitale. Il nostro slogan? "Lazionews.eu: la tua Lazio, in tempo reale". FORZA LAZIO!!!

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 03ª 07/09/2026 · 20:45
Udinese
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 02ª 30/08/2026 · 20:45
Lazio
1-0
Finale
Genoa
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 9 3
2 Inter 9 3
3 Como 7 3
4 Milan 6 2
5 Juventus 6 2
6 LAZIO 6 2
7 Atalanta 6 3
8 Udinese 4 2
9 Frosinone 3 2
10 Sassuolo 3 2
11 Cagliari 3 2
12 Lecce 3 2
13 Napoli 3 3
14 Torino 3 3
15 Bologna 0 2
16 Parma 0 2
17 Monza 0 2
18 Venezia 0 2
19 Genoa 0 3
20 Fiorentina 0 3
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI