Gregucci: “Lazio unica squadra importante senza tifosi allo stadio. Flaminio oggi sarebbe cattedrale nel deserto”

L’ex giocatore della Lazio Angelo Gregucci ha concesso un’intervista ai microfoni del Corriere della Sera nella quale si è soffermato sul clima che si respira tra la tifoseria biancoceleste ed il presidente Claudio Lotito.

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Il pensiero di Gregucci sullo scontro tra Lotito e i tifosi

“La situazione attuale rappresenta una sconfitta per tutti. I laziali hanno l’anima ferita, sono distanti dalla proprietà. La Lazio è l’unica squadra importante senza tifosi allo stadio: la protesta, nel significato, è fortissima. La lettera quindi non basta. Lotito deve fare qualcosa di diverso, anche se forse siamo fuori tempo massimo. Ma deve insistere con iniziative concrete. Di pancia direi che la situazione è insanabile, ma io il tentativo fossi in Lotito lo farei. Deve insistere, far capire i piani. Se non cambia qualcosa si va verso l’oblio. Un campionato senza nessuno allo stadio è inimmaginabile. Il brand si deprezza. In questo momento non ci sono vincitori”.

Serve un cambio di rotta, la protesta ha toccato alcune corde. Lotito non è rimasto indifferente, altrimenti non avrebbe scritto la lettera: “Deve però essere passionale. Il grande paradosso sarebbe che al momento, se anche regalasse il Flaminio ai tifosi, lo stadio diventerebbe una cattedrale nel deserto. Deve assolutamente cambiare atteggiamento”.

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