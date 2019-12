Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO GREGUCCI – Il 2019 della Lazio si è concluso con la vittoria della Supercoppa Italiana ed il terzo posto in campionato a -6 dalla vetta ma con una gara in meno. Angelo Gregucci ha parlato così dei biancocelesti ai microfoni di Radio Centro Suono.

Squadra

Penso che l’aspetto numero uno da rimarcare sia la coesione della squadra che ha praticamente trascinato tutto l’ambiente. Oggi nell’andare a vedere la Lazio allo stadio Olimpico c’è un’aria positiva ancor prima del fischio d’inizio. Alla fine del primo tempo contro l’Atalanta, Simone Inzaghi ha visto un’autostrada dove tutti vedevano un sentiero. L’Atalanta attacca sempre alta e in 10 minuti ti può fare 4 gol, Simone è stato attento nel dare i giusti input, è uno che conosce tutto di Formello e la sua capacità di fare quadrato nelle difficoltà è stata decisiva. In questo messaggio di compattezza Simone ha convinto la squadra ad aiutarsi tra compagni in fase di non possesso palla”.

Supercoppa

“La Juventus aveva lavorato molto bene con i tre attaccanti all’Olimpico, in quel caso la fortuna in alcune fasi del match ci ha dato una mano. Ma in Arabia Saudita la Lazio è scesa in campo con una voglia e una consapevolezza incredibile. Non dobbiamo dimenticare di aver affrontato una squadra cannibale nell’ultimo decennio, capace di puntare a ogni singolo obiettivo con la stessa determinazione. La Lazio però ha dimostrato una voglia enorme, tutti partecipano alla fase difensiva e questa mentalità ha permesso loro di convincersi di essere giocatori di livello. Oggi come oggi la Lazio ha centrato un salto di qualità importante da questo punto di vista”.

Pressione

“Mi auguro che la Lazio sappia gestire la pressione perché la classifica non deve regalare stress, ma ambizione. Ci saranno dei momenti di difficoltà ma stavolta li supereremo tutti, perché abbiamo la consapevolezza che la squadra è forte. Mio nonno diceva che bisogna puntare alla luna per arrivare almeno alle stelle, non dobbiamo avere paura di rincorrere la vetta perché solo così potremo raggiungere l’obiettivo della Champions League che inseguiamo da tempo.”

Singoli

“La Lazio ha 5/6 giocatori di eccellenza assoluta nel campionato italiano, da Immobile a Luis Alberto, da Milinkovic-Savic a Correa. Il serbo a volte stoppa col petto palloni che gli altri cercano di controllare di testa. Inoltre le combinazioni strette fra Correa, Ciro e Luis Alberto sono devastanti, per cui è difficile per gli avversari prendere le misure a una squadra così imprevedibile. In più ci sono giocatori come Cataldi che stanno maturando in maniera importante. Poi Danilo ti porta quella romanità pura, tipica di chi è cresciuto nella Lazio e che è un po’ mancata in passato a questa rosa”.