LAZIO ADEKANYE – Oltre alle qualità il campo, a fare la differenza nella Lazio è il forte rapporto che si è instaurato nel gruppo. La squadra è unita e compatta, tutti insieme a sostenersi per un unico obiettivo. E ieri c’è stato l’ennesimo esempio di unione. Come riporta il Corriere dello Sport, dopo l’allenamento mattutino a Formello la squadra si è riunita a pranzo per una grigliata.

Lazio, grigliata offerta da Adekanye

A offrire è stato Bobby Adekanye, per festeggiare il primo gol con la maglia della Lazio e tra i professionisti in generale. Era presente anche lo staff tecnico, capitanato da Simone Inzaghi. Ai sudamericani è toccato scegliere il menù, dove non può mancare l’asado: piatto tipico della cucina argentina, cilena e uruguaiana. Una giornata di spensieratezza, prima della trasferta di Parma.

