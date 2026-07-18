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Grigliata a Formello: Pedraza canta, presente anche il presidente Lotito

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54 minuti ago

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Una grigliata a Formello per compattare l’ambiente, unire la squadra e intensificare i rapporti nel ritiro: questo era l’obiettivo prefissatosi da Gattuso, con Pedraza che ha cantato davanti a staff e compagni e il presidente Lotito che ha presenziato anche lui stesso alla cena.

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Grigliata a Formello: Pedraza canta, Lotito è presente

Doveva essere fatta il 26 luglio la grigliata, cioè il giorno della fine della prima fase del ritiro della Lazio. Poi, mister Gattuso, ha giocato di anticipo e l’ha fatta nella giornata di venerdì 17 luglio. Clima sereno e conviviale, serata di ilarità e gioia all’insegna del buon cibo e dell’unità di squadra. Pedraza, nuovo arrivato, ha cantato di fronte a staff e compagni, come testimoniato dalle storie Instagram di capitan Zaccagni. Alla cena, inoltre, secondo quanto raccolto, era presente anche il presidente Lotito.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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