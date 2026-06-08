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Fiorentina, ufficiale Fabio Grosso
La Fiorentina ha annunciato ufficialmente il suo prossimo allenatore: si tratta di Fabio Grosso, che quest’anno ha fatto molto bene sulla panchina del Sassuolo.
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Il comunicato ufficiale della Fiorentina che annuncia Fabio Grosso come nuovo allenatore.
“ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola”.
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