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Fiorentina, ufficiale Fabio Grosso

Published

21 ore ago

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Fabio Grosso

La Fiorentina ha annunciato ufficialmente il suo prossimo allenatore: si tratta di Fabio Grosso, che quest’anno ha fatto molto bene sulla panchina del Sassuolo.

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Il comunicato ufficiale della Fiorentina che annuncia Fabio Grosso come nuovo allenatore.

“ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola”.

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