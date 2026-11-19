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GTA VI conquista anche Formello: Dele-Bashiru non vede l’ora di giocare
La febbre da GTA VI contagia anche la Lazio: Dele-Bashiru racconta la sua passione per il celebre videogioco e svela chi è il suo compagno di gioco.
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Dele-Bashiru, il retroscena su GTA VI: «Io e Nuno siamo i più appassionati»
È appena uscito GTA VI, tredici anni dopo il quinto capitolo, e nel mondo non si parla d’altro. A quanto pare anche nello spogliatoio della Lazio. Intervenuto ai microfoni ufficiali del club biancoceleste, Fisayo Dele-Bashiru ha svelato quali saranno i suoi piani della giornata dopo l’allenamento e ha anche parlato della sua enorme passione per i videogiochi. Di seguito le sue parole:
“GTA VI? L’ho scaricato ieri ma non ci ho ancora giocato, ci giocherò oggi. Il più malato per i videogiochi nello spogliatoio? Probabilmente io o Nuno Tavares“.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|28
|11
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Milan
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|11
|5
|Como
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|6
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|11
|7
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|11
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|11
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|9
|11
|16
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|11
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|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|11
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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