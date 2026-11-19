La febbre da GTA VI contagia anche la Lazio: Dele-Bashiru racconta la sua passione per il celebre videogioco e svela chi è il suo compagno di gioco.

Leggi anche: Lazio, sondaggio per Gatti della Juventus in vista di gennaio: ecco la situazione

Dele-Bashiru, il retroscena su GTA VI: «Io e Nuno siamo i più appassionati»

È appena uscito GTA VI, tredici anni dopo il quinto capitolo, e nel mondo non si parla d’altro. A quanto pare anche nello spogliatoio della Lazio. Intervenuto ai microfoni ufficiali del club biancoceleste, Fisayo Dele-Bashiru ha svelato quali saranno i suoi piani della giornata dopo l’allenamento e ha anche parlato della sua enorme passione per i videogiochi. Di seguito le sue parole:

“GTA VI? L’ho scaricato ieri ma non ci ho ancora giocato, ci giocherò oggi. Il più malato per i videogiochi nello spogliatoio? Probabilmente io o Nuno Tavares“.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP