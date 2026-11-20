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Dele-Bashiru e Noslin su GTA6, Belahyane viene arrestato e si scatenano i social – VD
È il fenomeno del momento, sono tutti pazzi per GTA6, il famoso videogioco della playstation uscito in questi giorni al quale si sono ispirati in tutto il mondo per creare contenuti sui social: la Lazio ha fatto impazzire i tifosi con i calciatori biancocelesti protagonisti, da Dele-Bashiru a Noslin, passando per Belahyane e tutti gli altri.
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I contenuti creati dalla Lazio a tema GTA6 stanno facendo impazzire i tifosi.
Gli addetti social della Lazio stanno cavalcando l’onda del successo di GTA6, videogioco amatissimo anche dai calciatori biancocelesti, che si sono ritrovati protagonisti di scene epiche.
“Vice City, i nostri ragazzi sono arrivati”. Nel video pubblicato sui profili social del club ci sono tutti. Il momento in cui Belahyane viene arrestato sucìscita particolare ilarità, con Gudmundsson che commenta: “Nahh, perché hanno arrestato il marocchino?”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|28
|11
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Milan
|24
|11
|5
|Como
|23
|11
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|18
|11
|8
|Bologna
|17
|11
|9
|Cagliari
|16
|11
|10
|Napoli
|15
|11
|11
|Torino
|14
|11
|13
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|14
|11
|12
|Genoa
|13
|11
|14
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|10
|11
|15
|Fiorentina
|9
|11
|16
|Parma
|8
|11
|17
|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|11
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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