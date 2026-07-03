Gualtieri: “Non commento Rocca alla manifestazione dei tifosi laziali”

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha parlato a margine dell’evento organizzato al Campidoglio dal Sole 24 Ore ‘I grandi eventi sportivi: il Modello Roma’, in merito alla partecipazione del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca alla manifestazione dei tifosi biancocelesti.

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Le parole del sindaco Gualtieri sulla partecipazione del presidente della Regione Rocca alla manifestazione dei tifosi della Lazio.

“Non commento quello che ha fatto Francesco Rocca, perché è un tifoso laziale e quindi giustamente partecipa direttamente al sentimento dei tifosi laziali. Credo sia sempre giusto rapportarsi con i cittadini, anche se le questioni non ricadono sulle amministrazioni”.

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