INTERVISTE
Gualtieri: “Flaminio? Progetto Roma più avanti, ma procede anche quello della Lazio”
Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, direttamente da New York dove si è svolto l’Urban 20 Mayors Summit 2026, è intervenuto sulle colonne de La Repubblica per fare il punto sulla situazione legata alla Capitale, anche sul progetto dello stadio Flaminio della Lazio.
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Le parole di Gualtieri nell’intervista sul Flaminio
“Gli eventi sportivi sono motore di crescita economica e trasformazione urbana. Stiamo intervenendo dai piccoli impianti agli stadi: il progetto Roma è più avanti, ma procediamo anche su quello della Lazio, nella prospettiva degli Europei 2032. Questo rafforza la possibilità di una candidatura olimpica, che vorremmo per il 2036 o il 2040″.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
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|2
|5
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|1
|5
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|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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