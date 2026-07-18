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Gualtieri: “Iter stadi? Dobbiamo per forza rivedere alcuni parametri”
Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenuto a margine della Conferenza Nazionale degli Ordini organizzata dal Consiglio Nazionale degli Architetti PPC, ha parlato di rivedere gli iter per gli stadi, servendo così un assist al presidente Lotito per il Flaminio. Ecco le sue parole.
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Le parole di Gualtieri nell’intervento sugli stadi e gli iter da cambiare
“Abbiamo sollecitato una discussione con le Soprintendenze di Stato – ha spiegato il primo cittadino – per rivedere alcuni parametri che ci portano oggi a vedere respinti troppe volte progetti urbanistici in zone monumentali che prevedano più alberature, più verde: ecco, questo è davvero un elemento che dobbiamo superare, perché altrimenti si rischia veramente di non essere in sintonia con le sfide e con l’emergenza entro cui viviamo”.
Redazione Lazionews.eu
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