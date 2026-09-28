Gualtieri esulta: “Non vediamo l’ora di posare la prima pietra dello stadio della Roma”

Se sul lato Flaminio, al momento, tutto tace, con la notizia confermata che l’ipotetico nuovo impianto della Lazio non entra nella lista di Euro 2032, su quello della Roma le cose vanno avanti spedite: il sindaco Gualtieri ha annunciato su X che l’impianto di Pietralata si farà.

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Le parole di Gualtieri sul nuovo stadio della Roma

“Lo stadio della Roma si fa! Una giornata storica per Roma. Si è appena concluso positivamente la Conferenza dei servizi decisoria sul nuovo stadio della As Roma a Pietralata. È un risultato che i tifosi giallorossi aspettano da decenni ed è una grande opportunità per tutta la città. Siamo arrivati fin qui attraverso un percorso lungo e complesso che l’amministrazione ha seguito in ogni suo passaggio: dal primo esame del progetto al riconoscimento del pubblico interesse dell’opera, votato dall’Assemblea Capitolina nel 2023, e ribadito quest’anno con un secondo voto in Aula Giulio Cesare.

Ringrazio la As Roma e la famiglia Friedkin per l’investimento di oltre un miliardo di euro e per la serietà con cui è stato seguito tutto l’iter progettuale, la Regione Lazio, il commissario straordinario del Governo Massimo Sessa e tutte le istituzioni che hanno lavorato insieme per arrivare a questo storico risultato. Andiamo avanti per il nuovo stadio che la Roma aspetta dai tempi di Dino Viola: non vediamo l’ora di posare la prima pietra!“.

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