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Gualtieri: “Flaminio? Stesso impegno come per la Roma, ma l’iter è partito dopo”
Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso della conferenza stampa sullo stato di avanzamento dell’iter amministrativo del nuovo stadio della Roma a Pietralata, ha parlato anche del progetto Stadio Flaminio per la Lazio. Ecco le sue parole.
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Le parole di Gualtieri sullo Stadio Flaminio della Lazio
“Lo Stadio della Lazio? Attualmente c’è una procedura in corso. Stiamo procedendo con lo stesso impegno, ma siamo comunque in una fase antecedente perché è un processo partito dopo“.
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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