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Gualtieri: “Flaminio? Stesso impegno come per la Roma, ma l’iter è partito dopo”

Published

4 ore ago

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Gualtieri Flaminio Lazio parole

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso della conferenza stampa  sullo stato di avanzamento dell’iter amministrativo del nuovo stadio della Roma a Pietralata, ha parlato anche del progetto Stadio Flaminio per la Lazio. Ecco le sue parole.

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Le parole di Gualtieri sullo Stadio Flaminio della Lazio

“Lo Stadio della Lazio? Attualmente c’è una procedura in corso. Stiamo procedendo con lo stesso impegno, ma siamo comunque in una fase antecedente perché è un processo partito dopo“.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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