Il Guardian dà voce alla protesta dei tifosi della Lazio

Il buon avvio in campionato non ha fatto cambiare idea ai tifosi biancocelesti, che anche nell’ultimo incontro casalingo contro il Milan, dopo la spettacolare marea di motorini impegnata per accompagnare il pullman della squadra, hanno lasciato vuoti ampi settori dello Stadio Olimpico; non è più una questione di risultati, ma la protesta dei tifosi continua a fare il giro del mondo, e ha raggiunto anche la redazione del Guardian.

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Il Guardian si occupa della protesta dei tifosi della Lazio

Il The Guardian, noto quotidiano britannico, ha riportato un articolo che tratta la complessa situazione della Lazio, approfondendo sulle sue pagine sportive il tema di una contestazione che non guarda più al campo, ma che è focalizzata e rivolta verso l’attuale proprietario, Claudio Lotito.

La testata ha offerto una panoramica cronologica degli eventi più importanti della protesta, a partire dalla petizione lanciata online fino al boicottaggio del tifo, per arrivare poi alla scelta di disertare la campagna abbonamenti, facendo registrare il record negativo di tessere sottoscritte.

Dal presidente, almeno finora, continua a non esserci alcun tipo di riscontro: l’unico inevitabile dato tangibile è rappresentato da una contestazione che procede a gonfie vele, e che continua, ad ogni modo, a fare il giro del mondo. Chissà che questo ping pong mondiale non ammorbidisca il presidente e lo porti a rivedere le sue posizioni.

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