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I convocati dell’Islanda: la scelta del ct su Gudmundsson

Published

43 minuti ago

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Albert Gudmundsson

Il fantasista della Lazio Albert Gudmundsson è stato convocato dal ct dell’Islanda Arnar Gunnlaugsson per le prossime gare contro Estonia, Lussemburgo e Bulgaria, valide per la Nations League.

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La lista dei calciatori convocati dall’Islanda per la Nations League: c’è Gudmundsson.

Il ct dell’Islanda Arnar Gunnlaugsson ha deciso di convocare il giocatore della Lazio Albert Gudmundsson in vista dei prossimi impegni di Nations League contro Estonia (due volte) Lussemburgo e Bulgaria. Ecco la lista completa dei convocati.

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