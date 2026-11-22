L’attaccante biancoceleste, Albert Gudmundsson non manda giù il gol annullato per fuorigioco nel finale contro il Lecce e corregge il punteggio su Instagram.

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Gudmundsson non ci sta, corregge il risultato di Lazio Lecce

Dopo aver saltato Falcone e spinto il pallone del possibile 4-0, Albert Gudmundsson si è visto cancellare la rete per posizione irregolare, ma su Instagram ha idealmente riscritto il finale cambiando il “3” in “4”. Una battuta, ovviamente, che dimostra però la voglia e la carica di un giocatore che è dovuto rimanere fermo per diverso tempo e che è pronto per rientrare.

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