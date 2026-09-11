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Gudmundsson entusiasta: “Primi giorni alla Lazio fantastici” – FOTO
Il fantasista islandese Albert Gudmundsson ha bagnato il suo esordio con la maglia della Lazio con il gol vittoria contro l’Udinese: inevitabile il suo entusiasmo sui social per questo avvio di stagione.
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Partenza da sogno per Gudmundsson con la maglia della Lazio: l’entusiasmo social dell’islandese.
Gol decisivo contro l’Udinese per Albert Gudmundsson, che all’esordio regala tre punti di platino alla Lazio. L’ex Fiorentina non poteva neanche immaginare una partenza così emozionante, come traspare dagli scatti pubblicati dal calciatore sui social e dalla didascalia “Fantastici primi giorni”.
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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