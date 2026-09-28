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Gudmundsson amaro sull’infortunio: “Si va avanti ma…”

Published

3 ore ago

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Gudmundsson infortunio commento

Albert Gudmundsson, infortunatosi con l’Islanda nel match contro l’Estonia, su Instagram ha commentato il suo infortunio con un amaro “è durata poco la partita ma si va avanti“. Un commento lapidario, netto che lascia spazio a diverse interpretazioni. L’islandese si dovrà sottoporre a ulteriori esami.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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10 Napoli 7 5
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