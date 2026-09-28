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Gudmundsson amaro sull’infortunio: “Si va avanti ma…”
Albert Gudmundsson, infortunatosi con l’Islanda nel match contro l’Estonia, su Instagram ha commentato il suo infortunio con un amaro “è durata poco la partita ma si va avanti“. Un commento lapidario, netto che lascia spazio a diverse interpretazioni. L’islandese si dovrà sottoporre a ulteriori esami.
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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