Gudmundsson: a Firenze pochi acuti, alla Lazio per tornare quello di Genova

Albert Gudmundsson è il colpo a sorpresa della campagna acquisti estiva della Lazio. Alla Fiorentina il giocatore ha deluso, complici anche tanti infortuni che hanno portato a più bassi che alti.

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Il percorso di Gudmundsson alla Fiorentina

Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna dedica spazio ad Albert Gudmundsson, ultimo acquisto di Angelo Fabiani per la Lazio, arrivato quasi sul gong. Il giocatore arriva dalla Fiorentina in prestito secco, con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. I viola per prelevarlo dal Genoa tra prestito oneroso e riscatto sborsarono una cifra superiore ai 20 milioni di euro che potenzialmente avrebbe potuto raggiungere i 28,5 milioni. Una prezzo mai raggiunto, complici tanti infortuni.

Il Gudmundsson che aveva incantato a Marassi tra Serie A e B a Firenze lo si è visto a sprazzi e con pochi acuti tra cui la doppietta con la quale si sbloccò proprio contro la Lazio ribaltando l’iniziale gol del vantaggio di Gila con due rigori sotto la gestione Palladino. Fu frenato da una lesione al bicipite femorale ed ebbe problemi legali per le accuse di molestie in Islanda dalle quali fu poi assolto. Ora la Lazio per ritrovarsi e tornare ad essere decisivo. I colpi li ha sempre avuti ma starà anche a Gattuso trovargli la giusta collocazione in campo che in viola tra un modulo e l’altro e con più tecnici diversi non ha mai trovato veramente.

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