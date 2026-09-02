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Gudmundsson ha scelto il suo numero di maglia: ecco quale sarà!

Published

2 ore ago

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Gudmundsson numero maglia Lazio

Albert Gudmundsson, neoacquisto della Lazio nell’ultima giornata di calciomercato, ha scelto il numero di maglia che indosserà in biancoceleste. Non sarà il 10, già preso da Zaccagni, e l’11, già sulle spalle di Isaksen. Ecco quale sarà.

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Gudmundsson scegli il numero di maglia alla Lazio: sarà l’80

Gudmundsson sorprdende tutti e sceglie un numero che non ha mai indossato in carriera. Alla Lazio, infatti, sulle sue spalle porterà l’80. Nella lunghissima storia biancoceleste l’islandese sarà il sesto giocatore con il numero 80. In passato, infatti, è appartenuto a Massimo Mutarelli, Andre Dias, Simone Mattia, Duje Javorcic e Sofiane Kiyine. 

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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