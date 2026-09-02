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Gudmundsson ha scelto il suo numero di maglia: ecco quale sarà!
Albert Gudmundsson, neoacquisto della Lazio nell’ultima giornata di calciomercato, ha scelto il numero di maglia che indosserà in biancoceleste. Non sarà il 10, già preso da Zaccagni, e l’11, già sulle spalle di Isaksen. Ecco quale sarà.
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Gudmundsson scegli il numero di maglia alla Lazio: sarà l’80
Gudmundsson sorprdende tutti e sceglie un numero che non ha mai indossato in carriera. Alla Lazio, infatti, sulle sue spalle porterà l’80. Nella lunghissima storia biancoceleste l’islandese sarà il sesto giocatore con il numero 80. In passato, infatti, è appartenuto a Massimo Mutarelli, Andre Dias, Simone Mattia, Duje Javorcic e Sofiane Kiyine.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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|Pt
|G
|1
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|6
|2
|2
|Inter
|6
|2
|3
|Milan
|6
|2
|4
|Juventus
|6
|2
|5
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|6
|2
|6
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|7
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|0
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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