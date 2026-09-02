INTERVISTE
Gudmundsson: “Orgoglioso di indossare questa maglia! Vi dico dove gioco” (VD)
Albert Gudmundsson, neoacquisto della Lazio, sui canali ufficiali del club, ha pronunciato le sue prime parole da nuovo giocatore biancoceleste: ecco cosa ha dichiarato il talento islandese.
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Le prime parole di Gudmundsson da calciatore della Lazio
“Innanzitutto sono molto contento di essere qui, noi islandesi non siamo molti. Da parte mia c’è l’orgoglio di indossare la maglia di questo club e non vedo l’ora di iniziare. Mi sento molto motivato, voglio mettermi alla prova e dare il massimo per la Lazio. Roma è ovviamente una città molto bella, ma la Lazio è veramente un grande club, una società storica e sono contento di essere qui. Mi divertirò molto a vivere qui. Mi considero un giocatore capace di ricoprire diversi ruoli”.
Gudmundsson sul ruolo in campo
“Posso giocare sulla fascia, a centrocampo, in attacco e come punta. Poter giocare un po’ ovunque è una qualità. La presenza di Gattuso ha influenzato il mio arrivo qui, l’anno scorso era il CT della Nazionale e ho seguito sia le prime due partite delle Lazio che quelle dell’Italia. Mi ha ispirato il suo modo di giocare e non vedo l’ora di fare il mio dovere sotto la sua guida. Mi vedo come centrocampista, ma se vorranno schierarmi da un’altra parte mi metterò a disposizione. So che i tifosi della Lazio sono una grande tifoseria e spero di segnare davanti a loro. Sono felice di essere qua e di giocare per questo fantastico club”.
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