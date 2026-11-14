Bentornato Gudmundsson: l’islandese gioca 45 minuti in amichevole

La Lazio si è imposta per 3-0 sul Mgarr United, senza troppe difficoltà, nell’amichevole disputata a Formello: la vittoria è stata costruita in due tempi, con il bel gol di Rovella che ha completato il lavoro di Leite e Cancellieri; al di là del risultato, l’attenzione è stata rivolta anche alle condizioni del rientrante Albert Gudmundsson.

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Gudmundsson è rientrato in campo in amichevole

L’ex attaccante della Fiorentina è tornato in campo dal primo minuto, disputando l’intero primo tempo e fornendo indicazioni positive all’ambiente e al suo allenatore dopo il recente infortunio alla spalla, che lo ha tenuto ai margini fin da poco dopo il suo arrivo in biancoceleste.

Quello del giocatore è un rientro importante: l’attaccante ha ripreso confidenza con il terreno di gioco e ritrovato il ritmo partita. Nel corso dell’incontro sono arrivati anche i ritorni di Rovella e Cataldi, entrambi impegnati per mettere minuti nelle gambe, in vista della ripresa del campionato contro il Lecce, e anch’essi apparsi in grado di contribuire da subito. Non a caso, ROvella ha persino messo la palla in rete.

Il test si è dimostrato utile per tutti i coinvolti e, soprattutto, per valutare i progressi dei giocatori rimasti a Formello durante la sosta. Era questo il principale obiettivo dell’appuntamento.

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