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Gudmundsson subito decisivo: Gattuso ha trovato il suo jolly

Published

16 minuti ago

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Gudmundsson

Albert Gudmundsson non poteva immaginare un debutto migliore: entrato al posto di Frattesi ha impiegato pochissimo per lasciare il segno; il suo ruolo nella Lazio di Gattuso potrebbe essere molto importante.

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Gudmundsson un jolly nella Lazio di Gattuso

La rete del 2-1 contro l’Udinese è una partenza che conferma anche quanto possa essere preziosa la versatilità di Albert Gudmundsson. Gattuso lo ha già testato in diverse zone del campo e, durante la sosta per le nazionali, avrà modo di lavorare ulteriormente sul suo impiego. Come riportato da il Corriere dello Sport l’ex Fiorentina può ricoprire più ruoli e offrire soluzioni differenti in base alle esigenze della partita. L’islandese si candida così a diventare una pedina particolarmente importante nelle rotazioni biancocelesti, da poter sfruttare nei momenti di difficoltà.

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