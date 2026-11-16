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La duttilità di Gudmundsson (di nuovo) al servizio della squadra: per Gattuso è un jolly

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11 minuti ago

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Albert Gudmundsson con la maglia della Lazio Lazionews.eu

Albert Gudmundsson è finalmente recuperato e pronto a tornare in campo già contro il Lecce questo sabato: ecco in quale ruolo potrebbe decidere di impiegarlo Gattuso.

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Gudmundsson il jolly di Gattuso: le possibili soluzioni tattiche

Come evidenziato da Il Corriere della Sera, il recupero di Albert Gudmundsson per Gattuso è fondamentale. L’islandese può infatti ricoprire più ruoli tra attacco e centrocampo e può rivelarsi decisivo sia dal primo minuto che a gare in corso. L’ex viola ha già disputato un tempo contro il Mgarr in amichevole e sembra aver recuperato bene dal lungo stop anche se probabilmente neanche col Lecce avrà i 90 minuti nelle gambe.

Le soluzioni tattiche sono molteplici come spiega il quotidiano. Potrebbe infatti essere schierato come interno nel ruolo di Frattesi, come alternanza ma anche come sostituto se il centrocampista della Nazionale non dovesse recuperare in tempo. Inoltre è proprio Gudmundsson ha rappresentare la prima alternativa sulla fascia a Zaccagni.

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