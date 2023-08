Ciampino, è arrivato Guendouzi: le opinioni dei tifosi

Tempo di lettura: < 1 minuto

GUENDOUZI CIAMPINO TIFOSI- Ci siamo! In leggero anticipo su quanto previsto dalla tabella a marce forzate di oggi, 30 agosto 2023, Guendouzi è in arrivo a Ciampino. Pronto a iniziare la sua nuova avventura alla Lazio. Molti i tifosi biancocelesti assiepati fuori dallo scalo per accogliere il nuovo acquisto. Ecco le loro opinioni.

Le opinioni dei tifosi della Lazio a Ciampino, arriva Guendouzi

C'è entusiasmo a Ciampino per l'arrivo di Guendouzi, acquisto fondamentale per il centrocampo della Lazio. Ecco i pensieri di Maurizio (il nome più gettonato, da diversi club capitolini), ma anche Mario, Tonino, Flavio, Alessandro e Fabrizio.

I tifosi su Guendouzi

"Siamo contentissimi, è il giocatore che ci serviva al centrocampo! Un mastino, un ragazzo giovane ma già un campione. Tecnicamente e fisicamente forte, con un bel tiro dalla distanza. Serviva proprio un giocatore più difensivo di Kamada e Luis Alberto per dare equilibrio".

Sulle qualità di Guendouzi

"Cattiveria, carattere, un mastino per recuperare palloni in una mediana che è apparsa troppo leggera. Un regalo, non ci lo aspettavamo. Proprio quello che serve per "fare legna" in una zona decisiva del campo. Ottimo per il post Milinkovic come mezzala".

I tifosi sui tempi di inserimento

"Potrebbe volerci un po' per inserirsi negli schemi di Mister Sarri ma è anche possibile che giocherà subito. Già pronto per l'Europa, può farci fare il salto in Champions".

I tifosi sulla Lazio

"Una o due partite e ingraniamo e torniamo quelli dell'anno scorso".

Dai nostri inviati Martino Cardani e Thomas Alvieri