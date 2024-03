Guendouzi: "Con Sarri ogni giorno in allenamento imparo tantissimo"

Tempo di lettura: < 1 minuto

GOUENDOUZI LAZIO SARRI- Matteo Guendouzi ha lasciato una lunga intervista ai microfoni dell'The Athletic. Il francese ha parlato del suo carattere e del rapporto con Maurizio Sarri.

Le parole di Guendouzi

Sul Carattere

"Io irascibile? Sono sempre stato così, anche da quando avevo sette o otto anni. Quando perdevo una partita, urlavo sempre. Questa è la mia mentalità. Quando scendo in campo voglio sempre vincere. Sono molto fortunato perché quando giochi in grandi club devi avere questa mentalità se vuoi competere ai massimi livelli. Fa parte della mia personalità, quando scendo in campo è per vincere, non per pareggiare o perdere. A volte, quando sono in partita, ho qualche reazione un po' esagerata, ma è perché sono totalmente concentrato sulla partita, penso solo alla vittoria e ad aiutare la squadra. Sarò sempre così ed è importante rimanere con questa mentalità. Più invecchio e più imparo, voglio diventare più calmo, ma anche mantenere questo tipo di approccio: lottare in campo e voler vincere sempre. Questa è la cosa più importante”.

Su Sarri

"Ho fatto sei mesi con Sarri ma sembrano passati uno o due anni perché imparo tantissimo con lui ogni giorno in allenamento. Tatticamente so cosa devo fare in campo, ora sembra automatico. È molto bello lavorare con lui perché è un allenatore straordinario. Ricordo di aver perso la finale di Europa League (4-1) quando lui era al Chelsea e io all'Arsenal nel 2019. In Francia, quando sei un calciatore, conta più la questione individuale e meno il collettivo. Mentre qui in Italia e con Sarri riesco a crescere molto tatticamente. È stato molto importante per me vedere da vicino anche questo lato del calcio”.