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La UEFA non perdona Guendouzi: maxi squalifica per l’ex Lazio
L’ex centrocampista della Lazio Matteo Guendouzi, ora al Fenerbahce, è stato punito dalla UEFA per il comportamento durante le qualificazioni di Champions League contro il Lione: squalifica di quattro giornate per il francese.
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Guendouzi squalificato per quattro giornate dalla UEFA.
È costato caro a Matteo Guendouzi il comportamento tenuto durante le qualificazioni di Champions League, che hanno visto il suo Fenerbahce qualificarsi ai danni del Lione. Quest’ultima squadra acerrima rivale dell’Olympique Marsiglia, squadra dove l’ex Lazio aveva militato in precedenza.
Guendouzi è stato punito con una squalifica di quattro giornate, di cui due sospese per un anno. Inoltre la UEFA ha inflitto una multa di 50 mila euro al giocatore di 95 mila euro al club turco.
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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